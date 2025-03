Hébergement infogéré pour WordPress

WordPress est le système de gestion de contenu (CMS) le plus utilisé, alimentant plus de 40 % de tous les sites web. Il permet à des millions de créateurs de concevoir toutes sortes de sites tels que des blogs, portfolios, CV, forums, publications et sites d'e-commerce.

Vous pouvez installer ce logiciel gratuit et open-source sur n'importe quel service d'hébergement web et personnaliser les sites WordPress selon vos préférences. Cependant, il est conseillé de choisir des services d'hébergement optimisés pour WordPress pour obtenir des performances optimales. Hostinger est un hébergeur WordPress recommandé par WordPress.org qui propose des outils IA pour faciliter le développement de votre site, l'extension de cache LiteSpeed pour des performances maximales, des extensions conçues en interne pour simplifier la configuration et la maintenance, et bien plus encore.

WordPress est célèbre pour son interface facile à utiliser, ses thèmes et ses extensions. Vous n'avez besoin d'aucunes connaissances techniques pour gérer la plupart des aspects de votre site, de la gestion de contenu à la conception web. En bref, vous pouvez créer un site entièrement fonctionnel avec WordPress sans aucune programmation.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre tutoriel détaillé expliquant le but et le fonctionnement de WordPress.