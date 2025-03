Améliorez votre classement sur Google

Un certificat SSL fournit une sécurité supplémentaire et ajoute le préfixe HTTPS à l'URL du site, ce que le moteur de recherche considère comme des éléments essentiels à une bonne expérience de la page. C'est pourquoi Google est plus susceptible de placer les sites certifiés SSL plus haut dans les résultats de recherche, augmentant ainsi leur visibilité et leur trafic organique.