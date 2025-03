La base de données WHOIS contient des listes de tous les noms de domaine enregistrés en ligne. Elle est gérée et régulièrement mise à jour par la Société pour l'Attribution des Noms de Domaine et des Nombres sur Internet (ICANN).

La base de données peut être utilisée pour obtenir des données et des dossiers sur les noms de domaine, comme les dates d'enregistrement et d'expiration, le bureau d'enregistrement actuel et les serveurs de noms, ainsi que les coordonnées personnelles du propriétaire.