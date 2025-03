Hébergement E-commerce

Cela dépend de la taille de votre site e-commerce.

Par exemple, l'hébergement VPS est idéal pour les boutiques d'e-commerce de taille moyenne qui n'ont pas besoin de trop de ressources, mais qui ont besoin d'une marge de manœuvre pour se développer et s'adapter. L'hébergement Cloud, quant à lui, est une option d'hébergement plus coûteuse, mais plus fiable pour les entreprises ayant plusieurs sites web ou des opérations d'e-commerce à grande échelle.

Il est préférable d'opter pour un VPS si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, car il n'est pas nécessaire de gaspiller de l'argent pour un hébergement Cloud à moins que votre boutique n'atteigne cette taille.

Il est cependant facile de changer d'abonnement si vous dépassez la durée de votre plan actuel.