En bref, oui. Bien que WordPress soit un système de gestion de contenu gratuit, vous devez acheter un plan d'hébergement et un nom de domaine séparément pour créer un site web WordPress.

Pour économiser de l'argent, envisagez d'héberger des sites avec notre hébergement WordPress infogéré - tous les plans sont livrés avec un nom de domaine lors de la commande pour une durée d'un an ou plus, un outil d'installation WordPress en un clic et des certificats SSL illimités.

De plus, votre site WordPress bénéficiera de fonctionnalités d'optimisation de vitesse telles que LiteSpeed et cache d'objet, de mises à jour automatisées et d'outils intégrés d'IA pour une création de contenu plus rapide.