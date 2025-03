La plupart des entreprises aiment avoir leur propre nom dans l'URL. Il s'agit d'une pratique courante qui rend l'adresse plus professionnelle et plus facile à retenir.

Cependant, il arrive parfois que vos noms de domaine préférés soient déjà enregistrés par quelqu'un d'autre. Même si cela peut sembler tragique, il existe d'autres façons de vous inscrire pour un domaine mémorable contenant le nom de votre entreprise.

Tout d'abord, essayez de trouver une autre manière d'incorporer votre image de marque. Expérimentez avec des abréviations et des acronymes. Si vous ne trouvez rien qui vous plaise, consultez différents TLD : les noms de domaine .com et .shop peuvent tout aussi bien fonctionner pour les boutiques en ligne.