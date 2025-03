Pas de souci, car les noms de domaine .co sont sécurisés. C'est l'une des extensions les plus fiables disponibles, aux côtés de .com et .org. De nombreuses entreprises populaires et startups utilisent .co comme adresse de site, de la plateforme d'évaluation informatique B2B GoodFirms.co à l'application de rencontres Hinge.co.

Vous souhaitez rendre votre nom de domaine encore plus sécurisé ? Obtenez votre nom de domaine .co via Hostinger et bénéficiez d'une protection gratuite de la vie privée de votre nom de domaine.

Sécurisez davantage votre site en achetant une extension .co avec notre plan d'hébergement web. Vous obtiendrez un certificat SSL gratuit pour protéger les données des utilisateurs et les communications en ligne.