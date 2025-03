Qu'est-ce que l'hébergement cPanel ?

Le service d'hébergement cPanel est essentiellement un hébergement web Linux avec cPanel installé. Il est fiable, facile à utiliser et vient avec tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre site en toute fluidité. Son interface conviviale et sa large gamme de fonctionnalités pour gérer les fichiers du site, MySQL, le suivi des données, les statistiques et d'autres aspects avancés sont ce qui fait de cPanel l'un des panneaux de contrôle les plus populaires au monde.