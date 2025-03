hébergement de serveur CS2

Le tick-rate d'un serveur est le nombre de fois par seconde qu'il traite et met à jour les données de jeu. Cela inclut les mouvements des joueurs, les actions et les interactions de jeu.

Des tick-rate plus élevés entraînent des mises à jour plus fréquentes, rendant le jeu plus réactif. C'est crucial pour les jeux dynamiques et rapides où les décisions et actions à la fraction de seconde sont essentielles, comme Counter-Strike.

Cependant, ils nécessitent également plus de puissance de traitement, alors assurez-vous que votre plan d'hébergement fournit suffisamment de ressources serveur.