Absolument. Auparavant, les noms de domaine .us étaient plus courants parmi les agences gouvernementales. Cependant, des particuliers et des entités commerciales des États-Unis achètent des noms de domaine .us pour leurs propres sites web.

L'enregistrement d'une extension de nom de domaine .us est une excellente idée, non seulement pour les entreprises américaines, mais aussi pour quiconque souhaite promouvoir une marque ou une boutique en ligne auprès de clients basés aux États-Unis. De plus, cela peut répertorier votre entreprise locale sur le site du code postal .us – un service gratuit qui sert de répertoire pour les entités de la région.