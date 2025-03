Pourquoi choisir l'extension .me ?

Comme la plupart des noms de sites web .com courts et mémorables sont déjà pris, de nombreuses personnes optent pour les noms de domaine .me comme alternatives.

Le TLD .me est le domaine parfait pour les artistes, les freelances, les blogueurs ou toute personne intéressée par la création de sites web personnels. Ce domaine fonctionne de la même manière que d'autres domaines, tels que .com et .net, et Google le traite comme un gTLD, il est donc également bon pour le SEO.