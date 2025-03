.it est un nom de domaine de premier niveau national (TLD) pour l'Italie. Les entreprises souhaitant attirer l'attention des consommateurs italiens devraient envisager les noms de domaine .it pour aider leur site internet à se démarquer sur ce marché.

Un avantage significatif est que les domaines .it sont mieux classés sur les moteurs de recherche à l'intérieur du pays. Si vous ciblez des clients italiens, l'achat d'un nom de domaine italien facilitera votre référencement.

Les clients italiens sont familiers avec les domaines .it et préfèrent probablement les sites avec cette extension, rendant vos produits ou services plus attrayants pour les utilisateurs locaux d'internet.

Cependant, en plus d'être un excellent TLD pour les entreprises italiennes, il est également utilisé par les entreprises de technologies de l'information et d'autres marques avec "it" dans leurs noms.