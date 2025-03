L'extension .es est un nom de domaine de premier niveau national destiné aux entités ayant des connexions avec l'Espagne. Il est similaire à d’autres TLD populaires, comme .org et .com. Vous avez besoin d’un nom de domaine pour votre site web afin que les gens puissent y accéder sans avoir besoin de connaître l’adresse IP de votre site. En plus de cela, vous avez également besoin d'un hébergement web pour publier votre site.