En bref, oui – .club est un excellent choix comme extension de nom de domaine.

Tous les gTLD ont une certaine valeur marketing, certains plus que d'autres. Bien que .club ne soit pas le choix de gTLD le plus populaire - .com conserve cette position, cela n'affecte en rien sa crédibilité et sa capacité à bien se positionner sur Google.

De plus, .club est court, facile à retenir et indique immédiatement de quoi parle votre site.