Pourquoi enregistrer un nom de domaine .ch ?

L'enregistrement d'un nom de domaine .ch créatif peut impressionner votre public cible et permettre à votre site web de se démarquer. En outre, son marché est moins concurrentiel que celui des TLD populaires comme le .com, ce qui vous donne plus de chances de trouver un nom accrocheur.

En outre, il n'est pas nécessaire d'être résident suisse pour posséder une adresse web .ch.