hébergement de serveur Valheim

Pour des performances optimales, nous vous recommandons le plan Game Panel 4, au prix de 9,99 €/mois pour une durée de 24 mois.

Vous bénéficierez de 4 cœurs vCPU, de 16 Go de RAM, de 200 Go de stockage NVMe, d'une configuration instantanée, d'un support pour les mods, de sauvegardes automatiques et de bien plus encore.

Si vous estimez avoir besoin de plus de ressources et de puissance, vous pourrez passer au plan Game Panel 8 en quelques clics depuis notre interface facile à utiliser.