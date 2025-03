Tout d'abord, vous devez choisir votre plan Game Panel. Si vous prévoyez de jouer avec quelques joueurs, optez pour notre plan Gamel Panel 4. Pour seulement 9,99 €/mois, vous bénéficiez de 4 cœurs vCPU, 16 Go de RAM et 200 Go de disque NVMe. Si vous avez une grande communauté et souhaitez davantage personnaliser votre serveur, optez pour le plan Game Panel 8. Pour seulement 18,99 €/mois, vous bénéficiez de 8 cœurs vCPU, 32 Go de RAM et 400 Go d'espace disque NVMe.

Après avoir sélectionné votre plan, vous pourrez installer ARK, qu'il s'agisse de ARK: Survival Evolved ou ARK: Survival Ascended, en quelques minutes. Suivez notre tutoriel pour découvrir comment faire fonctionner un serveur ARK dédié.