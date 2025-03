Bien que les deux soient conçus pour des utilisateurs non techniques, ils servent des objectifs différents.

Hostinger Horizons vous permet de créer une application no code personnalisée qui s'exécute dans un navigateur web et permet aux utilisateurs d'interagir avec des données via l'internet. Les applications web sont accessibles à partir de n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet et sont facilement mises à jour, car les modifications sont effectuées côté serveur.

Elles sont l'idéal pour les fondateurs et les entrepreneurs qui ont besoin de solutions logicielles sur mesure. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez facilement créer une application avec l'IA sans embaucher de développeur.

Le créateur de sites internet de Hostinger, lui, vous aide à créer des sites web, tels que des blogs, des portfolios et des boutiques en ligne, à l'aide des fonctionnalités IA les plus récentes.

En résumé, Hostinger Horizons est un outil pour la création d'application web basée sur l'IA, tandis que le créateur de sites internet de Hostinger est destiné à la création de sites web.